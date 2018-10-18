مانشستر سيتي يتجه لتمديد عقد ساني

بدأ نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في التفكير بشكل جاد، نحو تمديد عقد لاعبه الألماني ليروي ساني خلال الفترة القادمة.





ذكرت صحيفة مترو الإنجليزية، أن مانشستر سيتي يسعي لتمديد عقد ليروي ساني في الفترة الحالية، لضمان استمراه مع الفريق لفترة طويلة.





واشارت الصحيفة، إلي أن إدارة مانشستر سيتي تنوي الحفاظ على القوام الأساسي للفريق، بعدما نجحت في تمديد عقد كيفن دي بروين، وجابرييل جيسوس، وإيدرسون وأوتاميندي ودافيد سيلفا وفيرناندينيو.