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16.8 مليار جنيه ارباح البورصة المصرية فى أسبوع

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 10:28 م
16.8 مليار جنيه ارباح البورصة المصرية فى أسبوع
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أ ش أ
 
حققت البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مكاسب بلغت نحو 8 .16 مليار جنيه ليبلغ رأسمالها السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 9 .766 مليار جنيه مقارنة بـ1 .750 مليار جنيه خلال الأسبوع السابق له بارتفاع بلغت نسبته 2 .2%.

وذكر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، ارتفاع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي حيث زاد مؤشر السوق الرئيسي/إيجي اكس 30/ بنسبة 72 .2 في المائة ليبلغ مستوى 13644 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي اكس 70/ بنحو88 .0 في المائة ليبلغ مستوى 691 نقطة، كما ارتفع مؤشر /إيجي اكس 100/ الأوسع نطاقا بنحو 23 .1 فى المائة ليبلغ مستوى 1740 نقطة،وبالنسبة لمؤشر /إيجي اكس 20/ متعدد الأوزان فقد سجل ارتفاعا بنحو 93 .2% ليغلق عند مستوى 12914 نقطة.

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