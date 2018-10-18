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العبادي يؤكد عدم اعتزاله العمل السياسي

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 10:29 م
العبادي يؤكد عدم اعتزاله العمل السياسي
حيدر العبادى
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أعلن رئيس الوزراء العراقى المنتهية ولايته ورئيس ائتلاف النصر حيدر العبادى، اليوم الخميس، أنه لن يعتزل العمل السياسى بغض النظر عن أى موقع تنفيذى، مؤكدًا أنه سيقوم بإعادة إنتاج ائتلاف النصر كمشروع وطني.

 

وقال العبادى، فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، إن "مشروع النصر للعراقيين جميعًا، وهو مشروع يضم كيانات ونخبًا ومنظمات تؤمن بالنصر كمشروع وطن ومصير دولة حرة وآمنة وموحدة"، مشيرًا إلى أن الائتلاف الذى يقوده لم يطالب بأى موقع وزارى فى التشكيلة القادمة.

 

وتابع قائلاً: "قد يعرض علينا مواقع بمعادلة الحكم القادمة، وإن وجدنا ما يخدم مشروعنا ويقوى موقفنا وتأثيرنا ولا يتسبب بتحميلنا اسقاطات وتناقضات وتبعات ما يجرى فسنقبل به مع التأكيد على رفضنا للمحاصصة المقيتة".

 

وكان رئيس الجمهورية العراقى برهم صالح كلف عادل عبد المهدى فى 2 أكتوبر 2018 بتشكيل الحكومة المقبلة.

 

المزيد عن: حيدر العبادى العراق الحكومة العراقية
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