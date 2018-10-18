النيران الصديقة تقود الوحدة للنقطة 12 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان

تغلب فريق الوحدة على ضيفه الفيحاء 2 / 1، في المباراة التي أُقِيمت بينهما اليوم الخميس، ضمن منافسات المرحلة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين).





تقدم الفنزويلي رومولو أوتيرو للوحدة في الدقيقة، 58 فيما تعادل عبد الرحمن اليامي للفيحاء في الدقيقة 77 ، وأحرز لاعب الفيحاء توفيق بوحيمد الهدف الثاني للوحدة بالخطأ في مرماة في الدقيقة 86.

رفع الوحدة رصيده إلى 12 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد الفيحاء عند ثلاث نقاط في المركز الرابع عشر.





ونال فريق الفيحاء الهزيمة الخامسة له هذا الموسم، فيما فاز في مباراة واحدة ولم يتعادل حتى الآن.





يعد هذا الفوز هو الثالث للوحدة هذا الموسم وتعادل في ثلاث مباريات أخرى ولم يتلق أي هزيمة حتى الآن.



