مانشستر سيتي يتحرك لتجديد عقد ليروي ساني

بدأ نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في التفكير بشكل جاد، نحو تمديد عقد لاعبه الألماني ليروي ساني خلال الفترة القادمة.





ذكرت صحيفة مترو الإنجليزية، أن مانشستر سيتي يسعي لتمديد عقد ليروي ساني في الفترة الحالية، لتمديد

يحاول نادي مانشستر سيتي تحصين نجوم الفريق بعقود جديدة، من أجل ضمان استمرارهم بالقميص السماوي لأطول فترة ممكنة.





وأكدت صحيفة "تليجراف" البريطانية، اليوم الخميس، أن مانشستر سيتي بدأ مفاوضات مع الموهبة الألمانية ليروي ساني، من أجل تجديد عقده خلال الفترة المقبلة.





ويتبقى في عقد ساني موسمين ونصف مع مانشستر سيتي، وذلك منذ انتقاله قادمًا من شالكه في صيف 2016، خلال صفقة وصلت قيمتها إلى 37 مليون إسترليني، ولكن النادي يسعى لتأمين استمرار اللاعب لأطول فترة.





خطوة التفاوض مع ساني لم تكن الأولى من إدارة السيتي لتجديد عقود النجوم، حيث سبقه توقيع كل من كيفن دي بروين، وجابرييل جيسوس، وإيدرسون وأوتاميندي لعقود طويلة الأمد مع الفريق، بينما وقع دافيد سيلفا وفيرناندينيو عقود قصيرة، بسبب عامل السن.





ويسعى النادي لتجديد عقود عدد من اللاعبين في الفترة المقبلة بعد ساني، وأبرزهم رحيم سترلينج الذي تربطه أنباء بالانتقال إلى ريال مدريد.



