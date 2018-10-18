مصرع 6 أشخاص في حادث تصادم بطريق "بورسعيد - الإسماعيلية"

لقى منذ قليل 6 أشخاص مصرعهم فى حادث تصادم بين سيارتين أحدهما ملاكى والأخرى نقل تريلا وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.





تلقى اللواء هشام خطاب مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد إخطارا من قسم شرطة الجنوب يفيد مصرع طفلين وشابين وامرأتين نتيجة تصادم سيارتين بطريق "بورسعيد - الإسماعيلية" الكيلو 17 جنوب بورسعيد.





ومن جانبها أكدت طوارئ مديرية الشئون الصحية أن جميع الضحايا مجهولين الهوية ولم يتم التعرف إلا على أحد الضحايا ويُدعى محمد عبد الجواد محمد 20 سنة وجارى التعرف على باقى الضحايا.



