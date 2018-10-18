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فاسكويز يغازل نيمار قبل ميركاتو ريال مدريد

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 09:26 م
فاسكويز يغازل نيمار قبل ميركاتو ريال مدريد
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الفجر الرياضي
 

 غازل الدولي الإسباني لوكاس فاسكويز، البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، قبل سوق الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.


 وقال فاسكويز في تصريحات نشرها موقع ديفنسا سنترال اليوم خلال حديثه عن ضم ريال مدريد للبرازيلي نيمار: نيمار لاعب رائع، وحصل بالفعل على إعجاب واهتمام الكثير من الأندية، ولكن من المبكر الحديث عن الميركاتو الآن.


وعن تراجع مستوي ريال مدريد قال: الفريق متحمس الآن للعودة بشكل جيد، ولإثبات للجمهور أننا نريد حقًا أن نفوز، يجب أن نكون متحدين، لدينا مجموعة رائعة من اللاعبين.


واضاف: لقد اعتدنا على الفوز بكل المباريات وعندما تتغير النتائج فهنا لا بد أن ندق جرس الإنذار.

المزيد عن: نيمار فاسكويز ريال مدريد باريس سان جيرمان
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