الأندية والدول الأكثر تتويجًا بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا لليد

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق النسخة الـ40 من منافسات بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري لكرة اليد (رجال)، والتي تنطلق منافساتها يوم الجمعة الموافق 19 أكتوبر، في العاصمة الإيفوارية (أبيدجان)، بمشاركة فريقي الأهلي، والزمالك من مصر.





ويقع الأهلي ضمن المجموعة الأولى مع أندية: فاب ياوندي (الكاميرون)، فونيكس (الجابون)، ريد ستار (كوت ديفوار)، يو إس إف إيه (بوركينا فاسو).





بينما يتواجد الزمالك في المجموعة الثانية مع أندية: بتروسبورت (الكونغو)، مولودية الجزائر، رجاء أكادير (المغرب)، شباب كينشاسا (جمهورية الكونغو).





ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أكثر الأندية تتويجًا بلقب بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري لكرة اليد:-





1- مولودية الجزائر: 11 لقب أعوام ( 1983 و 1997 و 1998 و 1999 و 2000 و 2003 و 2004 و 2005 و 2006 و 2008 و 2009 )





2- الزمالك المصري: 10 ألقاب أعوام ( 1979 و 1980 و 1981 و 1986 و 1991 و 2001 و 2002 و 2011 و 2015 و 2017 ).





3- الأهلي المصري: 5 ألقاب أعوام ( 1985 و 1993 و 1994 و 2012 و 2016 )





4- فاب ياوندي الكاميروني: لقبين عامي ( 1992 و 1996 )





5- إيمو ليونز النيجيري: لقبين عامي (1987-1988).









- أما بالنسبة للترتيب حسب عدد ألقاب كل دولة جاء كالتالي:





1- مصر (16 لقب): الزمالك 10 ألقاب – الأهلي 5 ألقاب – بورسعيد لقب وحيد





2- الجزائر (13 لقب): مولودية الجزائر 11 لقب – مولودية باتنة 1 لقب – ناديت الجزائر 1 لقب





3- تونس (3 ألقاب): الترجي – الأفريقي – النجم الساحلي





4- الكاميرون (لقبين): فاب ياوندي 2 لقب





5- نيجيريا (لقبين): إيمو ليونز 2 لقب









أما أكثر الفرق تتويجًا باللقب الافريقى مرات متتالية هو فريق (مولودية الجزائر) وحقق اللقب 4 مرات متتالية أعوام ( 1997 و 1998 و 1999 و 2000 ) كما حقق نفس عدد مرات الفوز المتتالية أعوام ( 2003 و 2004 و 2005 و 2006 ).





وأحرز الزمالك اللقب القاري 3 مرات متتالية أعوام ( 1979 و 1980 و 1981 )، بينما حقق نادى الاهلى اللقب مرتين متتاليتين عامي ( 1993 و 1994 ).



