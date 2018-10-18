لاعبو الزمالك يقدمون واجب العزاء في وفاة "جدة" الونش



وتوجه عدد من لاعبي الفريق الأبيض إلى محافظة الشرقية مسقط رأس المدافع لتقديم واجب العزاء في وفاة جدته.



وكان الونش تغيب عن تدريب اليوم مع لاعبي الزمالك الدوليين بسبب حصولهم على راحة اليوم بعد العودة بالأمس من سوازيلاند بعد خوض المنتخب لمباراة سوازيلاند في الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الامم الافريقية.

حرص عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على تقديم واحب العزاء لمحمود حمدي الونش مدافع الفريق الأبيض في وفاة جدته بعد تدريب اليوم.