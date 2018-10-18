ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

لاعبو الزمالك يقدمون واجب العزاء في وفاة "جدة" الونش

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 09:21 م
لاعبو الزمالك يقدمون واجب العزاء في وفاة جدة الونش
طباعة
أحمد الهواري
 
حرص عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على تقديم واحب العزاء لمحمود حمدي الونش مدافع الفريق الأبيض في وفاة جدته بعد تدريب اليوم.

وتوجه عدد من لاعبي الفريق الأبيض إلى محافظة الشرقية مسقط رأس المدافع لتقديم واجب العزاء في وفاة جدته.

وكان الونش تغيب عن تدريب اليوم مع لاعبي الزمالك الدوليين بسبب حصولهم على راحة اليوم بعد العودة بالأمس من سوازيلاند بعد خوض المنتخب لمباراة سوازيلاند في الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الامم الافريقية.
المزيد عن: كورة رياضة جدة الونش تعازي الونش الزمالك
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع رحيل جروس مدرب الزمالك بعد انتشار صورته وهو يشرب الخمر ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين
الحزم
2
x
17:15
1
القادسية
الوحدة
2
x
17:35
1
الفيحاء
الدوري المصري الممتاز
طلائع الجيش
0
x
15:00
0
الانتاج الحربي
النجوم
0
x
18:00
0
الجونة
المقاولون العرب
x
21:00
وادي دجلة
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/18/2018 9:31:30 PM