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ترامب يعين مستشارا جديدا للبيت الأبيض

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 09:21 م
ترامب يعين مستشارا جديدا للبيت الأبيض
ترامب
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وكالات
 

قال البیت الأبیض، مساء الیوم الخمیس، إنه تم تعیین ایمیت فلود مساعدا ومستشارا للرئیس دونالد ترامب اعتبارا من صباح الیوم.

 

وأوضح البیت الأبیض، فى بیان، أن "فلود سیتولى المنصبین حتى انضمام بات سیبولون للفریق كمستشار للرئیس وعندئذ سیعود فلود إلى منصبه مستشارا خاصا للرئیس".

 

وأضاف البيان أن "الشخصین یحظیان باحترام كبیر من قبل الرئیس ترامب ویسره أن یكون لدیه فریقه، وسیخلف سیبولون دون ماكجان الذى كان یوم أمس الأربعاء هو آخر یوم له مستشارا للبیت الأبیض".

 

المزيد عن: دونالد ترامب ایمیت فلود امريكا البيت الابيض
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