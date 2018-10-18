ترامب يعين مستشارا جديدا للبيت الأبيض

قال البیت الأبیض، مساء الیوم الخمیس، إنه تم تعیین ایمیت فلود مساعدا ومستشارا للرئیس دونالد ترامب اعتبارا من صباح الیوم.

وأوضح البیت الأبیض، فى بیان، أن "فلود سیتولى المنصبین حتى انضمام بات سیبولون للفریق كمستشار للرئیس وعندئذ سیعود فلود إلى منصبه مستشارا خاصا للرئیس".

وأضاف البيان أن "الشخصین یحظیان باحترام كبیر من قبل الرئیس ترامب ویسره أن یكون لدیه فریقه، وسیخلف سیبولون دون ماكجان الذى كان یوم أمس الأربعاء هو آخر یوم له مستشارا للبیت الأبیض".