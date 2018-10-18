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"السلع التموينية" تطرح مناقصة لشراء 25 ألف طن أرز

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 09:17 م
السلع التموينية تطرح مناقصة لشراء 25 ألف طن أرز
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الفجر الاقتصادى
 
أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن المناقصة لاستيراد الأرز الأبيض.

قال أحمد يوسف نائب رئيس هيئة السلع التموينية فى تصريحات صحفية، إن تقدم العروض تقدم يوم ١٢ نوفمبر المقبل على أن يكون العرض مصحوبا بـ٤ عينات كل عينة ٢ كيلو، إحداها سوف ترسل لمركز بحوث الأغذية التابع لوزارة الزراعة لعمل اختبار الطهي، لتحديد مدى توافقها مع المستهلك.

وأضاف يوسف، سوف يتم قبول العروض وفقا لنتيجة اختبار الطهى للعينات المقبولة، منوها إلى أن الحد الأدنى للكمية ٢٥ ألف طن، ومواعيد الوصول من ١ إلى ٣١ يناير المقبل، ومن أول فبراير حتى أول مارس.
وأشار يوسف إلى أن مصاريف التخليص، والنقل للمخازن بالجنيه المصري، وباقى الشروط والمواصفات طبقا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بالهيئة العامة للسلع التموينية.
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