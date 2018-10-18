بيراميدز يتلقي ضربة قوية قبل مواجهة الإسماعيلي

تلقي فريق بيراميدز، ضربة قوية قبل مواجهة الإسماعيلي يوم غد الجمة، ضمن مباريات الجولة الحادية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

واضطر لافولبي، المدير الفني لفريق بيراميدز استبعاد البرازيلي رودريجينيو بسبب الإصابة التي يعاني منها اللاعب على مستوي أنكل القدم.

ويسعي بيراميدز لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الإسماعيلي لمواصلة المنافسة على المراكز المتقدمة ببطولة الدوري.