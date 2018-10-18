الذهب يترفع عند التسوية بدعم من خسائر أسواق المال

ارتفعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، مع خسائر الأسهم العالمية، ورغم صعود الدولار الأمريكي.





وتلقى المعدن الأصفر الدعم من الخسائر القوية للأسهم حيث هبطت البورصة الصينية لأدنى مستوى منذ 2014، كما تراجع كل من الأسهم اليابانية والأوروبية بالختام.





وحملت "وول ستريت" لواء الخسائر خلال التعاملات بقيادة قطاع التكنولوجيا، والذي أدي إلى فقدان مؤشر "داو جونز" نحو 400 نقطة.





ودعم الاحتياطي الفيدرالي الاستمرار في زيادة معدلات الفائدة خلال محضر اجتماعه في الشهر الماضي، تزامناً مع قوة الاقتصاد وبقاء معدل التضخم عند مستهدفه البالغ 2%.





وفي بيانات اقتصادية اليوم، انخفضت طلبات إعانة البطالة الأمريكية خلال الأسبوع الماضي، كما تراجع النشاط الصناعي في فيلادلفيا بأقل من التقديرات.





وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.2% إلى 1230.10 دولار للأوقية.





وبحلول الساعة 5:43 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.4% إلى 1227.57 دولار للأوقية.





وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.3% إلى 95.902.