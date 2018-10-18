توفيق عكاشة: "إحنا في حالة حرب.. وأنا مش بكذب عشان أخد قرشين"

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن الدولة المصرية تُحارب، ومصر كانت ومازالت موضوع لها خطة حربية شديدة الدقة منذ أكثر من ثلاثين عامًا، لكي يخرج شعبها زي العدد في الليمون.





وأضاف "عكاشة"، خلال تقديمه برنامج "مصر اليوم" عبر فضائية "الحياة"، اليوم الخميس، أننا في أزمة، فثلاثة عقود أنجبت إلينا ثلاثة أجيال ليست متمكنة في أعمالها، معقبًا: "أنا نفسيتي تعبانة جدًا، وحالة من الحزن والألم أعيشها بأمانة، ونفسي المصريين يتقنوا عملهم ويؤدوا عملهم بضمير".



