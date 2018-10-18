توفيق عكاشة: "إحنا في حالة حرب.. وأنا مش بكذب عشان أخد قرشين"
الخميس 18/أكتوبر/2018 - 09:06 مرقية جمال
قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن الدولة المصرية تُحارب، ومصر كانت ومازالت موضوع لها خطة حربية شديدة الدقة منذ أكثر من ثلاثين عامًا، لكي يخرج شعبها زي العدد في الليمون.
وأضاف "عكاشة"، خلال تقديمه برنامج "مصر اليوم" عبر فضائية "الحياة"، اليوم الخميس، أننا في أزمة، فثلاثة عقود أنجبت إلينا ثلاثة أجيال ليست متمكنة في أعمالها، معقبًا: "أنا نفسيتي تعبانة جدًا، وحالة من الحزن والألم أعيشها بأمانة، ونفسي المصريين يتقنوا عملهم ويؤدوا عملهم بضمير".
وشدد، على أننا نمر بفترة هي الأخطر في تاريخ هذا الوطن منذ أكثر من 9 آلاف عام، فنحن نعيش حالة حرب بكل معانيها، مضيفًا: "أنتوا بتضحكوا عليا وبتقولوا بيقول تخاريف، لكن أنا راجل ببحث وبقرأ، وبعمل حمامات مياه لعيني من كتر التعب يوميًا، من طول مدة القراءة والمتابعة اللى بعملها يوميًا، أنا مش طالع أكذب أو ألف أي كلام علشان أخذ قرشين بناقص القرشين دول".
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