الاتحاد يختتم تحضيراته لمواجهة أحد بالدوري السعودي





اختتم الفريق الأول لنادي اتحاد جدة تحضيراته لمواجهة أحد، مساء يوم غدٍ الجمعة، وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.





واجتمع المدرب الكرواتي سلافين بيليتش، مع اللاعبين قبل بداية الحصة التدريبية، واختتم المران بمناورة كروية قسم فيها اللاعبين لأربع مجموعات.





ويخوض فريق الاتحاد مباراة قوية ضد أحد، مساء الجمعة، وذلك في لقاء سيكون الأول لبيليتش مع النمور لذلك هناك بعض الصعوبات التي سيواجهها المدرب الكرواتي.





ويمر فريق الاتحاد بأزمات كثيرة من ضمنها سوء نتائج الفريق وخروجه من البطولة العربية بعد الخسارة من الوصل الإماراتي في دور 32.





ويحتل العميد المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري برصيد نقطة واحدة بعد 5 جولات من بدء الموسم حيث خسر الاتحاد 4 مباريات وتعادل لقاء وحيد ضد الوحدة.



