كارثة.. محطة تلفزيونية تجبر مذيعاتها على تقديم نشرة الأخبار بوضع مخل (صور)

اختارت محطة تلفزيونية خاصة في ألبانيا أسلوبا غريبا في تقديم نشرات الأخبار لمشاهديها، وذلك باعتماد مذيعات شبه عاريات.

وتعتبر المحطة أن "المشاهد يحتاج إلى محطة تقدم له الأخبار بواسطة ​مذيعات عاريات​"، وتشدّد على أن عملها ليس له أهدافاً جنسية. فيما اعتبر اتحاد الصحافيين الألبان أن العري "لا يمكن أن يحل مشكلة وسائل الإعلام"، وفق "نورت".

ففي ظل منافسة محتدمة في سوق الإعلام، عمدت محطة “زيار تي في” إلى بث نشرات أخبار تقدمها مذيعات شبه عاريات، في ما تصفه المحطة بأنه "اقتراب من الحقيقة".

ويقول مالك المحطة "في ألبانيا، حيث الأخبار يتلاعب المسؤولون السياسيون بها، يحتاج المشاهد إلى محطة تقدم له الأخبار كما هي، عارية".

ويؤكد دريشتي على أن مشاهدي المحطة في ارتفاع مستمر.

وهو يشدد على أن ما تعرضه المحطة ليست بدوافع جنسية، وإنما هو "فعل رمزي" لتقديم الأخبار على حقيقتها، و"دعاية جيدة” أيضا.