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الأعلى للجامعات يوجه بتوخي الحذر عند إنشاء فروع للجامعات المصرية بالخارج

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 08:54 م
الأعلى للجامعات يوجه بتوخي الحذر عند إنشاء فروع للجامعات المصرية بالخارج
الدكتور خالد عبدالغفار - وزير التعليم العالي
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عقد المجلس الأعلى للجامعات، اجتماعه الشهري ظهر اليوم الخميس برئاسة د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحضور د.محمد لطيف أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والسادة رؤساء الجامعات، وقيادات وزارة التعليم العالي، وذلك بمقر جامعة الإسكندرية.

شدد الوزير على عدم البدء فى تنفيذ أية برامج للتعليم الإلكتروني المدمج بالجامعات قبل استيفاء كافة الإجراءات المطلوبة، كما وجه د.عبدالغفار بضرورة توخي الحذر عند إنشاء فروع للجامعات المصرية بالخارج؛ لضمان الحفاظ على صورتها بالخارج.

وأشار الوزير إلى ضرورة ترشيد سفر القيادات الجامعية للخارج، وأن يكون  ذلك مرتبطًا بالضرورات القصوى، وذلك تنفيذًا لسياسة الحكومة بأهمية ترشيد الإنفاق.

المزيد عن: وزاره التعليم العالي خالد عبد الغفار وزير التعليم المجلس الأعلى للجامعات أمين عام المجلس الأعلى للجامعات
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