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سوريا.. قتلى وجرحى مدنيون بغارات للتحالف الدولي على دير الزور

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 08:54 م
سوريا.. قتلى وجرحى مدنيون بغارات للتحالف الدولي على دير الزور
أرشيفية
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وكالات
 

سوريا.. قتلى وجرحى مدنيون بغارات للتحالف الدولي على دير الزور

           

أعلنت قناة "الإخبارية" السورية، مساء اليوم الخميس، سقوط عدد من القتلى والجرحى بين المدنيين جراء ضربات جوية للتحالف الدولي ضد "داعش" على محافظة دير الزور.

 

وأفادت القناة نقلا عن مصادر محلية، بأن طيران التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة، استهدف "في أكثر من غارة منازل المدنيين في أحياء بلدة السوسة بريف دير الزور الشرقي"، مضيفة أن الهجوم أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف السكان المحليين.

 

وتقود الولايات المتحدة في سوريا قوات التحالف الدولي ضد "داعش" منذ صيف عام 2014 دون أي دعوة أو موافقة من قبل السلطات السورية، التي تتهم الجيش الأمريكي وحلفاءه بانتهاك سيادة الدولة وارتكاب مجازر متكررة بحق المدنيين الأبرياء.

 

وتقول دمشق إن الضربات الجوية للتحالف على المواقع في سوريا أسفرت عن مقتل مئات المدنيين، مطالبة الأمم المتحدة بالتدخل لإنهاء وجوده في سوريا.

المزيد عن: غارات امريكية سوريا دير الزور امريكا التحالف الدولي
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