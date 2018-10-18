حمدي المرغني مرشحا لبرنامج "بين العصرين" أول "توك شو" استعراضي متنوع

وقع الاختيار على الكوميديان حمدي الميرغني نجم "مسرح مصر"، على تقديم برنامج كوميدي بعنوان "بين العصرين"، حيث يناقش بكل حلقة من حلقاته ظاهرة من الظواهر الاجتماعية التي نعيشها حالياً ومدى سلبياتها وإيجابياتها بين جيلنا والجيل القديم وهذا للمشاركة مع الجمهور في أخذ الإيجابيات وترك السلبيات بين العصرين.

ويشارك "الميرغني" البرنامج عددًا من الوجوه الكوميدية الشابة في إطار برنامج توك شو استعراضي متنوع.

البرنامج من تأليف وكتابة محمد جلال، ألحان ممدوح صلاح، وإخراج تامر بسيوني.