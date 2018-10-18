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المقيرن: الاتحاد يخوض مواجهة أحد تحت شعار الفوز لا غير

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 08:51 م
المقيرن: الاتحاد يخوض مواجهة أحد تحت شعار الفوز لا غير
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مني شكري
 
  
وجه نواف المقيرن، رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد جدة، رسالة لجماهير العميد قبل المواجهة القوية التي ستجمع بين النمور وأحد، في المهمة الرسمية الأولى للمدرب الجديد سلافين بيليتش الذي جاء خلفًا للأرجنتيني رامون دياز.

وكتب المقيرن، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "‏جمهور نادي الوطن العزيز، عشاق العميد غدًا ناديكم ‎الاتحاد يخوض مواجهة مهمة بمدرب جديد ومعنويات عالية وبشعار الفوز ولاغير".

وتابع: "لأنكم روح االاتحاد وقوته، سنعمل معاً على إعادته إلى جادة الانتصارات كما هي عادته، سنلتقي غدًا في الجوهرة".

ويلتقي اتحاد جدة مع أحد يوم غدٍ الجمعة، وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل فريق الاتحاد المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد نقطة واحدة، بينما أحد في المركز الخامس عشر برصيد نقطة.

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