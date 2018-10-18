دعاء فاروق: نفتقد ثقافة الطلاق المتحضر.. والأطفال يدفعون الثمن
الخميس 18/أكتوبر/2018 - 08:50 مأمنية فوزي
قالت الإعلامية دعاء فاروق، إننا نفتقد ثقافة الطلاق المتحضر، موضحة أن الزوجين يتحولا إلى أعداء بعد الطلاق، متابعة: "والعند بيولد الكفر بينهما".
وأضافت "فاروق"، خلال حوارها مع الإعلامي معتز الدمرداش، ببرنامجه "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار وان" مساء الخميس، أن المرأة والرجل يستغلوا الأطفال في الضغط على بعضهم البعض بعد الطلاق، والأطفال من يدفعون ثمن عِند الآباء بعد الطلاق.
وأشارت إلى أنها لا تستطيع أن تجزم أن الخطأ عند المرأة بمفردها في كل الحالات، أو عند الرجل في كل الحالات، بل يكون عند الطرفين.