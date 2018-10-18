ريال مدريد يفاوض كونتي لإنقاذ الملكي

أصبح أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق تشيلسي السابق مرشحا لتولي تدريب ريال مدريد الإسباني للمدرب الحالي للفريق جولين لوبيتيغي خلال الفترة المقبلة.









وتلقى كونتي بالفعل خلال الساعات الأخيرة اتصالات من جانب مسئولي ريال مدريد الإسباني من أجل جس نبضه بشأن إمكانية توليه تدريب الفريق بدلا من لوبيتيغي في الفترة المقبلة.







وذكرت الديلي إكسبريس الإنكليزية أن كونتي لايزال عاطلا عن العمل ومن الممكن أن يكون الرجل الأول في ريال مدريد بشرط أساسي وهو الاتفاق مع إدارة تشيلسي على منحه تعويض إقالته أو التنازل بشكل نهائي عن مستحقاته من تشيلسي.









وعانى ريال مدريد الإسباني من فترة صعبة للغاية منذ بداية الموسم الجاري وهو ما جعل اسم لوبيتيغي يتردد بشأن الرحيل.