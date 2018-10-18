سعر الدولار أمام الجنيه الأن اليوم الخميس 18/10/2018
الخميس 18/أكتوبر/2018 - 08:47 مالفجر الاقتصادى
استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس، ليسجل في البنك الأهلي عند 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع.
وواصل سعر الدولار استقراره في بنك مصر عند 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع.
وبقى سعر العملة الأمريكية مستقرا في البنك العربي الأفريقي عند 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.
واستقر سعر الدولار في بنوك الإسكندرية، والقاهرة، والتجاري الدولي عند 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.
وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنكي البركة مصر وقناة السويس عند 17.875 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.
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