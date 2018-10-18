مؤتمر دولي بجامعة مدينة السادات يناقش "ضمان الجودة طريق لتدويل الجامعات"

تعقد جامعة مدينة السادات مؤتمرها الدولي الأول في مجال نظم ضمان الجودة بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية ويمثلها الدكتور عمرو عزت سلامة أمين عام الاتحاد، ومشاركة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد برئاسة يوهانسن عيد رئيس مجلس إدارة الهيئة تحت عنوان " ضمان الجودة طريق لتدويل الجامعات" في الفترة من 25-26نوفمبر 2018، برعاية معالي وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار، ويرأس المؤتمر الدكتور أحمد محمد بيومي رئيس الجامعة ومقرر المؤتمر الدكتورهمحمد رفعت أبو الصفا مدير مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر بالجامعة.





وقال أحمد بيومي رئيس الجامعة، ورئيس المؤتمر، إن جامعة مدينة السادات تؤمن بالعمل العربي المشترك في إطار وحدة الدين واللغة والثقافة والتاريخ والمصير نحو تحقيق مستقبل مشرق لأبنائنا يرتكز على طموحات رائدة، ورؤى مبتكرة فاعلة؛ فقد انضمت الجامعة لاتحاد الجامعات العربية في 11 ابريل 2016 لتعمل في إطار العمل المؤسسي للجامعة العربية، وسعيا من الجامعة لأن تكون مؤسسة علمية دولية؛ فقد عزمت على العمل في المجال الإقليمي العربي كبداية لانطلاقة دولية، وكان الطريق ممهدا في مجال نظم ضمان الجودة التي تطبقها الجامعة وتلتزم بها برامجها الأكاديمية التي تقدمها لطلابها في مرحلة البكالوريوس والليسانس ومرحلة الدراسات العليا.



