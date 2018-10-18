توفيق عكاشة: "عمدة القرية رجع دكر في مكانه بعد عودة هيبة الدولة"

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن إعادة هيبة الدولة أمر مكلف، مشيرًا إلى أن عمد القرى كانوا "بيستخبوا" في بيتهم في 2013 خوفًا من التعدي عليهم، مضيفًا أن عندما عادت هيبة الدولة عاد عمدة القرى "دكر في مكانه".





وأشار "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أن هناك من يردد أن هناك مواطنين يأكلون من القمامة بسبب وضعنا الاقتصادي، معقبًا: "أنا عايز أشوف اللي بياكل من الزبالة ده.. يقدر يشتغل ولا لاء".



