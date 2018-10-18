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أزمة بين ريال مدريد والاتحاد البرازيلي

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 07:55 م
أزمة بين ريال مدريد والاتحاد البرازيلي
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الفجر الرياضي
 
اندلعت أزمة بين ريال مدريد الإسباني، والاتحاد البرازيلي لكرة القدم، بسبب فينيسيوس جونيور مهاجم الفريق الملكي عقب طلب استدعائه لقائمة منتخب البرازيل تحت 20 عاماً.


ذكرت صحيفة الماركا الإسبانية، أن ريال مدريد لا يرغب في التخلي عن فينيسيوس جونيور بالسماح له بالانضمام لقائمة منتخب البرازيل تحت 20 عاماً.


واشارت الصحيفة، إلي أن ريال مدريد ينوي منح فينيسيوس جونيور، فرصة المشاركة خلال مباريات كأس ملك إسبانيا خلال الفترة القادمة لذلك يرفض النادي فكرة انضمامه للمنتخب البرازيلي للمشاركة في كأس أمريكا الجنوبية يناير 2019.

المزيد عن: منتخب البرازيل فينسيوس جونيور ريال مدريد الاتحاد البرازيل
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