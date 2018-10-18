منتخب الصالات يشكر اتحاد الكرة ويثمن دعم لطيف وأبو الوفا له

وجه هشام صالح المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة الصالات الشكر لمجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة على دعمه اللا محدود لمنتخبات كرة الصالات حتى تكللت جهوده بالفوز بالميدالية البرونزية للألعاب الأولمبية للشباب.





وخص المدير الفني للمنتخب الوطني كل من خالد لطيف ومحمد أبو الوفا عضوي مجلس الإدارة المشرفين على كرة الصالات بالشكر والعرفان على وقفتهما الدائمة بجوار الفريق منذ نشأته بتذليل أي عقبات كانت تعترض طريقه ، ودعمهما الدائم له .



وأضاف أن هذا الفوز الكبير يحسب للكرة المصرية التي تتوالى إنجازاتها ، مؤكدا على أن ما تحقق لم يكن من قبيل الصدفة ولكنه يشير إلى ميلاد جيل جديد يستطيع أن يرفع علم مصر في المحافل الدولية لكرة الصالات.



من جهتهما هنأ خالد لطيف ومحمد أبو الوفا عضوا مجلس الإدارة المشرفان على كرة الصالات التهنئة للمنتخب الوطني للشباب ، حيث أجريا اتصالات هاتفية بجميع أعضاء الجهاز الفني واللاعبين لتحيتهم فردا فردا ، مؤكدين على أن اتحاد كرة القدم في سبيله لتنظيم حفل تكريم كبير للفريق لدى عودته إلى أرض الوطن يليق والإنجاز الذي تحقق .