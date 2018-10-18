نائب محافظ أسيوط يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين جمعيتي سيدات الأعمال وكيان للأشخاص ذوي الإعاقة (صور)

شهد المهندس عمرو عبدالعال نائب محافظ أسيوط ؛ توقيع بروتوكول تعاون بين جمعيتي سيدات الأعمال وكيان للأشخاص ذوي الإعاقة نائبا عن اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط لدعم 10 وحدات التدخل المبكر والتأهيل بمركزي أبوتيج ومنفلوط.





حضر توقيع البروتوكول كل من نجوى عبدالله رئيس مجلس إدارة جمعية سيدات الأعمال ومجدي حنا مدير التضامن الإجتماعي ، وأيمن طنطاوي مدير تنفيذ كيان لذوي الاحتياجات الخاصة ، وشعبان عبدالحليم رئيس لجنة مركز ابوتيج ، وأحمد عبدالناصر رئيس لجنة مركز منفلوط ، وفيوليت فرج مدير تنفيذي جمعية سيدات الأعمال بأسيوط ، وسيد عبداللطيف مدير جمعية كيان بمنفلوط ، وحمادة الكومي عضو لجنة الاكتشاف والتدخل المبكر بمنفلوط ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.





وأكد نائب المحافظ على أهمية دور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى في خدمة القضايا المجتمعية ومشاركة أجهزة المحافظة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وخدمة المواطنين بكافة فئاتهم بمراكز وقرى المحافظة مؤكداً على اهتمام اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط بذوي الاحتياجات الخاصة وتقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة للجمعيات الأهلية والمجتمع المدني في تنفيذ وتقديم مشروعات وتدريب وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة والتعامل المبكر مع الأطفال المصابين وتحسين قدراتهم مشيداً بما تقدمه جمعيتي سيدات الأعمال بالمحافظة وكيان لذوي الاحتياجات الخاصة والمجتمع ككل.





وأشارت نجوى عبدالله إلى اهمية بروتوكول التعاون بين الجمعيتين في تقديم خدمات أكثر للاشخاص ذوي الاعاقة بالمحافظة موضحة أن دعم وإنشاء 10وحدات للتدخل المبكر والتأهيل بمركزي ابوتيج واسيوط له أهمية كبيرة في تقديم خدمات للأطفال وتحسين قدراتهم من عمر صفر الى 3سنوات بأنواعها (حركية، فكرية، تواصلية، اجتماعية، عاطفية وحياتية) لافته إلى تقديم برامج تأهيل متنوعة ومنظور تأهيلي متكامل وإرشاد أسري ودعم لأولياء الأمور فضلاً عن برامج التربية الحركية والموسيقى والتربية الفنية وذلك إسهاماً في توسيع فرص هؤلاء الأطفال في التمتع بحياة كريمة وتقليص الأعباء المترتبة على المجتمع لرعايتهم وتأهيلهم.



