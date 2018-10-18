ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

البحرية التركية تعترض فرقاطة يونانية شرق المتوسط

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 07:45 م
البحرية التركية تعترض فرقاطة يونانية شرق المتوسط
البحرية التركية
طباعة
 

 

اعترضت القوات البحرية التركية، اليوم الخميس، فرقاطة يونانية، قالت إنها تحرشت بسفينة "خير الدين بربروس" التي تجري أبحاثا شرق المتوسط، بحسب ما ذكرته وكالة "الأناضول".

 

وقالت الخارجية التركية إنها تنصح اليونان بتجنب التصرفات التي من شأنها تصعيد التوتر في البحر المتوسط.

 

وبحسب معلومات نشرتها وكالة الأناضول، فإن سفينة "خير الدين بربروس"، بدأت مساء الأربعاء بإجراء أبحاث في منطقة غوزال يورت البحرية التابعة لتركيا.

 

وعند صباح الخميس، تعرضت السفينة التركية لتحرش من قبل الفرقاطة اليونانية بشكل مخالف للقوانين الدولية، وعلى إثر ذلك قامت عناصر من القوات البحرية التركية باعتراض الفرقاطة اليونانية.

 

المزيد عن: فرقاطة يونانية تركيا اليونان القوات البحرية التركية
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين
الحزم
2
x
17:15
1
القادسية
الوحدة
2
x
17:35
1
الفيحاء
الدوري المصري الممتاز
طلائع الجيش
0
x
15:00
0
الانتاج الحربي
النجوم
0
x
18:00
0
الجونة
المقاولون العرب
x
21:00
وادي دجلة
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/18/2018 8:01:31 PM