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الحزم يتفوق على القادسية بثنائية في الدوري السعودي

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 07:42 م
الحزم يتفوق على القادسية بثنائية في الدوري السعودي
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منى شكري
 
حقق فريق الحزم انتصارًا هامًا على القادسية بهدفين مقابل هدف، مساء اليوم الخميس، ويأتي ذلك في إطار منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.


تقدم الحزم بهدفين عن طريق محمد الصعيري خلال الدقائف "7"، "47" قبل أن يقلص بيسمارك فيريرا النتيجة للقادسية بهدف في الدقيقة "55".


وبهذه النتيجة؛ يحتل الحزم المركز السابع برصيد 8 نقاط بينما يأتي فريق القادسية في المركز الثالث عشر برصيد 4 نقاط.

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