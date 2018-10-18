أخبار سارة لليفربول بشأن "صلاح وفان دايك"

يستعد فريق ليفربول الإنجليزي لخوض مباراة من العيار الثقيل أمام هدرسفيلد تاون، يوم السبت المقبل، ويعاني الريدز من كثرة الإصابات في صفوفه بعد مشاركة لاعبيه مع منتخبات بلادهم في فترة التوقف الدولي.





وقالت صحيفة "تليجراف" أن مشاركة نابي كيتا وساديو ماني في محل شك أمام هدرسفيلد تاون، بينما يفضل كلوب إراحة السنغالي الدولي هذا الأسبوع، كما أصبح آدم لالانا جاهز للعب.





وأوضحت التليجراف أن كيتا يعاني من مشكلة في أوتار الركبة وليس تمزق لكن ليفربول لم يحدد ما إذا كان اللاعب سيشارك أمام هدرسفيلد أم لا.





وكشفت الصحيفة أن كثرة الإصابات في صفوف ليفربول قد تفسح المجال أمام دانييل ستوريدج للبدء أساسيًا يوم السبت المقبل.





كما أكدت "تليجراف" أن محمد صلاح وفان ديك جاهزان لمباراة ليفربول أمام درسفيلد بعد مشاركتهم، اليوم الخميس، في تدريبات الفريق.





وكان صلاح قد تعرض لإصابة في العضلة خلال مشاركته مع منتخب مصر أمام إي سواتيني بالجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.