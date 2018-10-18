الأحد.. الحامدية الشاذلية تستقبل عزاء المخرجة مها عرام

أعلنت أسرة المخرجة الراحلة مها عرام، عن تلقيها واجب العزاء عقب صلاة المغرب، يوم الأحد المقبل، في دار مناسبات مسجد الحامدية الشاذلية.

يذكر أن الراحلة وافتها المنية يوم الأربعاء الماضي، بعد صراع طويل مع المرض، وتخرجت "عرام" من قسم المونتاج بالمعهد العالي للسينما.

جدير بالذكر أن المخرجة مها عرام شاركت في العديد من الأعمال السينمائية وكان أبرزها "حواء 2000"، وأخرجت العديد من الكليبات والإعلانات، وأخرجت للتلفزيون مسلسل "ألف ليلة وليلة"، وشاركت في العديد من الأعمال الفنية من بينها "بيت القاصرات" و"العايقة والدريسة"، و"خرج ولم يعد".