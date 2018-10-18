ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

الأحد.. الحامدية الشاذلية تستقبل عزاء المخرجة مها عرام

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 07:33 م
الأحد.. الحامدية الشاذلية تستقبل عزاء المخرجة مها عرام
مها عرام
طباعة
الفجر الفني
 

أعلنت أسرة المخرجة الراحلة مها عرام، عن تلقيها واجب العزاء عقب صلاة المغرب، يوم الأحد المقبل، في دار مناسبات مسجد الحامدية الشاذلية.

 

يذكر أن الراحلة وافتها المنية يوم الأربعاء الماضي، بعد صراع طويل مع المرض، وتخرجت "عرام" من قسم المونتاج بالمعهد العالي للسينما.

 

جدير بالذكر أن المخرجة مها عرام شاركت في العديد من الأعمال السينمائية وكان أبرزها "حواء 2000"، وأخرجت العديد من الكليبات والإعلانات، وأخرجت للتلفزيون مسلسل "ألف ليلة وليلة"، وشاركت في العديد من الأعمال الفنية من بينها "بيت القاصرات" و"العايقة والدريسة"، و"خرج ولم يعد".

المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما دراما بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليومن أخبار الفن live stream HD drama 2018
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل توافق على قرار منع ظهور مرتضى منصور إعلاميًا؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين
الحزم
2
x
17:15
1
القادسية
الوحدة
2
x
17:35
1
الفيحاء
الدوري المصري الممتاز
طلائع الجيش
0
x
15:00
0
الانتاج الحربي
النجوم
0
x
18:00
0
الجونة
المقاولون العرب
x
21:00
وادي دجلة
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/18/2018 8:01:31 PM