المقاصة يلعب مباراتين وديتين غدا استعدادا لمواجهة دجلة بالكاس
الخميس 18/أكتوبر/2018 - 07:36 ممحمد الصو
قرر الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي مصر للمقاصة بقيادة طلعت يوسف ، خوض مباراتين وديتن غدا الجمعة مع فريقين من دوري القسم الثاني " سرايا القبة " و" منشية ناصر " على الملعب الفرعي لإستاد الدفاع الجوي ، وذلك في اطار استعدادات المقاصة لمواجهة فريق وادى دجلة الاربعاء 24 أكتوبر الجاري بدور ال 16 لكاس مصر على ملعب برج العرب بالإسكندرية .
وكشف وليد هويدي مدير الكرة بنادي المقاصة ، بانه تم الاتفاق مع مسئولي كلا من ناديا سرايا القبة ومنشية ناصر ، على اللعب مباراتين مع المقاصة في يوم واحد، حيث تقام المباراة الأولى في العاشرة صباحا ، بينما تقام في الواحدة بعد صلاة الجمعة .
ويسعى طلعت يوسف المدير الفني للفريق ، لاستغلال المباراتين الوديتين لمنح الفرصة لجميع لاعبي المقاصة حيث كل مباراة بتشكيل مختلف تماما، لتجهيز الجميع لمباراة وادي دجلة بالكأس ، والاطمئنان على جاهزية كافة اللاعبين الاساسيين والبدلاء .
وتأهل فريق المقاصة لدور ال 16 لكاس مصر ، عقب فوزه على فريق ابو قير للأسمدة بهدفين نظيفين في دور ال 32 للبطولة.