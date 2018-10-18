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التعادلات تضرب مجموعة الصعيد بدوري القسم الثاني

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 07:35 م
التعادلات تضرب مجموعة الصعيد بدوري القسم الثاني
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رأفت أمين
 

شهدت مباريات الأسبوع السابع في دوري الممتاز "ب" لمجموعة الصعيد خمسة تعادلات، حيث تعادل تعادل ديروط مع طهطا بهدف لكل منهما، والتعدين مع الفيوم، بنفس النتيجة، حيث سجل للتعدين محمود عبد الحكيم وأحرز محمد رفعت هدف الفيوم.

وتعادل ناصر ملوي وتليفونات بنى سويف 1-1 سجل هدف التليفونات محمود عبده، وتعادل لملوي اللاعب عبد الغني معني من ركلة جزاء.

وفاز الإعلاميين على المنيا 1/2 سجلهما محمد أسامة ونشات مسعد، وسجل للمنياوي اللاعب برسوم محروس.

وفاز بنى سويف على الوليديه 1/4سجلهم أحمد شحاته ومعتز محروس وكريم اشرف "هدفين" وسجل هدف الوليديه مراد صبري.

وبذلك يتصدر بني سويف القمة مع أسوان، برصيد 15 نقطة، يليهما المنيا والتعديت وديروط برصيد 13 نقطة.

– ترتيب المجموعة الأولى :

1- بني سويف : 15 نقطة.
2- أسوان : 15 نقطة.
3- المنيا : 13 نقطة.
4- التعدين : 13 نقطة.
5- ديروط : 13 نقطة.
6- التليفونات : 11 نقطة.
7- الإعلاميين : 10 نقاط.
8- طهطا : 9 نقاط
9- الفيوم : 7 نقاط.
10- الألومنيوم : 6 نقاط.
11- سوهاج : 6 نقاط
12- التحرير : 5 نقاط.
13- الوليدية : 4 نقاط.
14- ناصر ملوي : نقطة وحيدة

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