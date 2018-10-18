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ضبط 4 سيدات ورجلين في شبكة للدعارة بطنطا

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 07:33 م
ضبط 4 سيدات ورجلين في شبكة للدعارة بطنطا
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أيمن يحيي
 
تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية، من ضبط شبكة لممارسة الدعارة مقابل أجر مادى بشارع النحاس التابع لدائرة قسم أول طنطا.

وتلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من اللواء السعيد شكري، مدير المباحث الجنائية، يفيد تمكن الرائد يوسف الجندي، رئيس مباحث أول طنطا، من ضبط شبكة دعارة بشارع النحاس، دائرة القسم، لممارسة الأعمال المنافية للآداب، وجرى ضبط 4 سيدات ورجلين، حال تواجدهم داخل شقة لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل أجر مادي.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطار النيابة العامة للتحقيق.
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