خوفا من الريال.. تشيلسي يدرس تقديم عرضا مغريا لـ "هازارد"









يسعى مسؤولو نادي تشيلسي الإنجليزي تجديد عقد البلجيكي الدولي إيدين هازارد خلال الفترة المقبلة بشكل سريع خوفًا من انتقاله المحتمل إلى ريال مدريد الإسباني.





وألمح هازارد في تصريحات صحفية سابقة، أنه يحلم باللعب في صفوفه ريال مدريد وأنه لن يترك تشيلسي في يناير بل سيبقى لكن في الصيف المقبل بالتأكيد سيكون البلجيكي قد حدد مصيره سواء مع البلوز أو ريال مدريد.





وقالت صحيفة "HLN" البلجيكية أن تشيلسي يريد أن يبدأ سريعًا المفاوضات مع هازارد ويمنحه راتبًا قدره 18 مليون يورو سنويًا، و300 ألف جنيه استرليني، في النادي يريدون منه أن يبقى وهم مستعدون للمزايدة مع ريال مدريد.





ويحاول مسؤولو ريال مدريد الحصول على توقيع هازارد لأنه يرون أنه أفضل بديل للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انتقل للعب في صفوف يوفنتوس الإيطالي.



