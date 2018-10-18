ضبط 13 هارباً من أحكام جنائية في الإسماعيلية



كان اللواء محمد علي حسين مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارًا من العميد عصام عطوان مدير المباحث الجنائية يفيد بضبط المتهم " محمود. ح. م " 70 عامًا طبيب بشري مقيم قصر النيل القاهرة، مطلوب التنفيذ عليه بتهمة سرقة بالإكراه، المقضي فيها بالسجن 15 سنة، والمتهم " سيد. ش. أ " 27 عامًا عاطل" مقيم البدرشين جيزة مطلوب التنفيذ عليه بتهمة مخدرات والمقضي فيها بالسجن 3 سنوات، المتهم " أحمد. ح. ى" 29 عامًا عامل " مقيم فايد مطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 4852 ـ 2012 جنايات مركز فايد المقيدة تهمة " استعمال قوة " المقضى فيها بالسجن 5 سنوات، والمتهم" محمود. أ. ش "21 عامًا سائق " مقيم السعدية – أبوسلطان – دائرة مركز فايد مطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 2955 ـ 2018 جنايات مركز فايد تهمة " مخدرات "المقضى فيها بالسجن 3 سنوات، والمتم حسام الدين. ع. م " 34 عامًا" عامل مقيم أبوعطوه دائرة مركز الإسماعيلية مطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 113 ـ 2018 جنايات مركز الإسماعيلية بتهمة استعراض قوة المقضى فيها بالسجن 15 سنة.



والمتهم أسامة. م " 40 عامًا" عامل مقيم شارع مصر – دائرة قسم أول مطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 1194ـ 2018 جنايات قسم أول الإسماعيلية ـ بتهمة " مخدرات " المقضى فيها بالسجن 3 سنوات، والمتهم حمدى. ع" 30 عامًا " حاصل على دبلوم تجارة مقيم الزقازيق شرقية مطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 35412017 جنايات قسم أول ــ بتهمة مخدرات" المقضى فيها بالسجن 3 سنوات.



و المتهم أيمن. م. م" 49 عامًا " نقاش مقيم عرايشية مصر – دائرة قسم ثان مطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 8426 ـ 2018 جنايات قسم ثالث ــ المقضى فيها بالسجن 3 سنوات بتهمة " مخدرات، والمتهم سيد. ح. ب" 34 عامًا " حاصل على دبلوم تجارة مقيم الحكر – دائرة قسم ثان مطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 17672018 جنايات قسم ثان ــ المقضى فيها بالسجن 7 سنوات بتهمة " هتك عرض ".



المتهم محمد. أ. س" 30 عامًا عامل "مقيم الكيلو 2 ــ دائرة مركز ابوصوير، هارب بتهمة " مخدرات " المقضى فيها بالحبس 3 سنوات، والمتهم حمد. س" 33 عامًا عاطل "مقيم حى السلام – دائرة قسم ثان جنايات قسم ثان، الإسماعيلية تهمة " مخدرات " المقضى فيها بالحبس 3 سنوات.



والمتهم عمرو. ع" 25 عامًا عامل " مقيم المستقبل- دائرة مركز ابوصوير، هارب من حكم استعراض قوة "، المحكوم فيها بالحبس 5 سنوات، والمتهم محمد.ط " 27 عامًا عامل " مقيم الشيخ زايد – دائرة قسم ثالث بتهمة" مخدرات" المحكوم فيها بالحبس 3 سنوات، وتم التحفظ علي المتهمين وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.





تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث مراكز وأقسام الشرطة بالمحافظة من إلقاء القبض علي 13 هاربًا من أحام جنائية بتهم مخدرات، واستعمال قوة.