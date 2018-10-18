الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بداية من الغد.. وتحذر المواطنين

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن مصر ستشهد ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة لمدة 72 ساعة بداية من الغد، وذروة الارتفاع ستكون يوم الأحد.





وتابع "عبد العال"، خلال مداخلة مع فضائية "المحور"، مساء الخميس، أن درجة الحرارة ستنكسر بداية من يوم الإثنين المقبل، وسيصاحب هذا الانكسار أمطار من متوسطة لشديدة، خاصة على المناطق المحيطة بسلاسل جبال الأحمر وسيناء، وقد تصل الأمطار إلى حد سيول على هذه الأماكن.





وأشار إلى أن ارتفاع درجة الحرارة لمدة 3 أيام في هذ الوقت ظاهرة غير طبيعية، لكن سرعان ما تعود درجة الحرارة لطبيعتها يوم الإثنين المقبل.



