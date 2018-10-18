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"بكري" يكشف تفاصيل اختلاس مليار دولار من شركة بترول وتحويلها إلى قطر

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 07:23 م
بكري يكشف تفاصيل اختلاس مليار دولار من شركة بترول وتحويلها إلى قطر
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أمنية فوزي
 
كشف الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري، تفاصيل اختلاس مليار دولار من أموال شركة بترول وتهريبها إلى قطر وبلدان أخرى.

وأوضح "بكري"، خلال تقديم برنامجه "حقائق وأسرار"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد" مساء الخميس، أنه ثبت قيام المتهم الأول وآخرين بسرقة أموال من الشركة وتحويلها إلى بنوك كثيرة في قطر وبلاد أخرى.

وعقب قائلًا: "فضيحة بمعنى الكلمة، وقضية تثبت أن الفساد ما زال مستمرًا لدة البعض رغم تعليمات الرئيس وجهود الأجهزة الرقابية"، متابعًا: "المصريون ينتظرون المحاكمة العادلة في أقرب فرصة".
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