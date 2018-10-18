مروان يونس يُهدي إحدى مستمعات برنامجه مكالمة مع أمينة خليل

أهدى مروان يونس، مقدم برنامج "بجد في الراديو" على محطة "إينرجي"، إحدى المستعمات مكالمة هاتفية على الهواء مباشرة مع الفنانة أمينة خليل، وهي إحدى الفقرات التي يقدمها "مروان" في برنامجه.

وقال مروان إن لديه أصدقاء كثر من المشاهير والفنانين وأنه يعتبر المستمعين أيضا من أصدقائه، حيث يحاول تعريفهم ببعض من خلال إرسال المستمعين أكبر عدد ممكن من الرسائل، وبالفعل فازت في حلقة اليوم المستمعة نورهان التي تحدثت على الهواء مع أمينة خليل عبر الهاتف، وقالت نورهان إنها تحب أمينة بشدة وأنها تتابعها من بداية مشوارها الفني وأنها سعيدة بالتحدث معها، لترد أمينة بأن مثل هذه المواقف تؤثر فيها بشكل كبير.

بحيث يتحدث الفائز مع الفنانة أو الفنان، وهو ما فعله أيضا في أولى حلقات برنامجه الذي أهدى إحدى المستعمات مكالمة مع آسر ياسين.

و"بجد في الراديو" برنامج أسبوعي يقدمه مروان يونس كل خميس من الرابعة حتى السادسة مساء، ويعمل على تقديم ألعاب وفقرات ترفيهية تفاعلية مع الجمهور، بالإضافة إلى المسابقات التي يفوز فيها الجمهور إما بمكالمة مع فنان مشهور، أو بفرصة تقديم الحلقة مع مروان.