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سعر الدولار أمام الجنيه خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس 18/10/2018

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 07:16 م
سعر الدولار أمام الجنيه خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس 18/10/2018
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الفجر الاقتصادى
 
استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس، ليسجل في البنك الأهلي عند 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع.

وواصل سعر الدولار استقراره في بنك مصر عند 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية مستقرا في البنك العربي الأفريقي عند 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك الإسكندرية، والقاهرة، والتجاري الدولي عند 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنكي البركة مصر وقناة السويس عند 17.875 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.
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