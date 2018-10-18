ضبط 23 متهماً من مروجي المخدرات في الإسماعيلية



والمتهم وحيد. ح 26 عامًا عامل مقيم الكيلو 11 - دائرة مركز الإسماعيلية وبحوزته سلاح نارى طبنجة معدلة عيار 9 مم، وطلقات من ذات العيار، وربع كيلو من جوهر الهيروين المخدر، وهاتف محمول، والمتهم سامح. ع 25 عامًا عامل مقيم حى السلام - دائرة قسم ثان حال استقلاله الدراجة البخارية بدون لوحات معدنية، وبحوزته سلاح نارى عبارة عن فرد روسى، و100 قرص مخدر، ومبلغ مالى قدره 415 جنيه، وهاتف محمول، وضبط كلا من: المتهم سيد. ط 30 عامًا، والمتهم محمد ط 28 عامًا عاملان مقيمان الشهداء – دائرة قسم ثان وبحوزتهما كمية من نبات الاستروكس المخدر تزن ا كيلو، ومبلغ مالي قدره 190 جنيه، وهاتف محمول.

والمتهم يوسف. أ 32 عامًا عامل مقيم المحطة الجديدة - دائرة قسم أول سبق اتهامه فى 6 قضايا بتهم سلاح بدون ترخيص – مخدرات "وبحوزته 7 لفافات صغيرة الحجم من نبات البانجو المخدر تزن حوالى ومبلغ مالي، وهاتف محمول، والمتهم عبدالوهاب. م 24 عامًا عامل مقيم المحطة الجديدة - دائرة قسم اول وبحوزته 10 كيس من مخدر الاستروكس المخدر، والمتهم أحمد. س 19 عامل مقيم الكيلو 17 – دائرة مركز القنطرة غرب وبحوزته 290 قرص مخدر ومبلغ مالى، والمتهم أحمد. م 60 عامًا عامل مقيم أبوسلطان – دائرة مركز فايد 105 قرص مخدر ومبلغ مالى.



والمتهم عصام. ع 30 عامًا عامل مقيم الضبعية - دائرة مركز الإسماعيلية بحوزته 3 قطع من جوهر الحشيش المخدر، ومبلغ مالي 1100 جنيه، هاتف محمول، والمتهم رياض. ف 35 عامًا عامل مقيم عزبة العمدة - دائرة مركز القصاصين حال استقلاله دراجة بخارية" بدون لوحات معدنية " بحوزته لفافة من نبات البانجو المخدر، ومبلغ مالي 400 جنيه، هاتف محمول، والمتهم محمد. ع 25 عامًا عامل مقيم الحكر- دائرة قسم ثان، وبحوزته 10 قطع من جوهر الحشيش المخدر، ومبلغ مالي 250 جنيه، وهاتف محمول.



والمتهم محمد. ع 35 عامًا عامل مقيم أبوسلطان - دائرة مركز فايد بحوزته 50 قرص مخدر، مبلغ مالي 140 جنيه، وهاتف محمول، وبمناقشة المتهمين اعترفوا بحيازتهم المخدرات والسلاح بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهاتف المحمول لتسهيل اتصالهم بعملائهم، وتحرر محضر بالواقعة وجاري عرضهم علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.





تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث مراكز وأقسام الشرطة من إلقاء القبض علي 23 شخصًا من مروجي المخدرات متلبسين بحوزتهم مخدر الحشيش ونبات البانجو وأقراص مخدرة.كان اللواء محمد علي حسين مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارًا من العميد عصام عطوان مدير مباحث المحافظة يفيد بضبط المتهم" رومانى. ن. م " 37 عامًا عامل" مقيم المرج ــ القاهرة بحوزته 100 قرص مخدر من العقاقير الطبية المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية، ومبلغ مالى 105 جنيه هاتف محمول، والمتهم السيد. ك. م " 32 عامًا عاطل" مقيم فاقوس ــ شرقية بحوزته لفافة من جوهر الحشيش المخدر، و50 قرص مخدر من العقاقير الطبية المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية، ومبالغ مالية، وضبط كلا من أشرف. س. س" 24 عامًا"، أحمد. ج. م " 30 عامًا عاملان " مقيمان الهيش ــ دائرة مركز القصاصين بحوزتهما لفافة من نبات البانجو المخدر، هاتف محمول، والمتهم " محمد. ا. ع " 26 عامًا " عامل مقيم جلبانة – دائرة مركز القنطرة شرق بحوزته لفافة من نبات البانجو المخدر، مبلغ مالي، هاتف محمول، والمتهم " عبدالله. م. ي" 20 عامًا عاطل مقيم حي السلام ــ دائرة قسم ثان بحوزته كمية من نبات الاستروكس المخدر، ومبالغ مالية، وهاتف محمول.والمتهم " محمود. م. ع " 22 عامًا عاطل " مقيم شارع المطار- دائرة مركز أبوصوير بحوزته 40 لفافة من جوهر الهيروين المخدر، و70 قرص مخدر، وسلاح أبيض، ومبالغ مالية، وهاتف محمول، والمتهم مسعد. ف "25عامًا من قبيلة عرب الترابين مقيم القصاصين الجديدة دائرة مركز القصاصين ر، بحوزته سلاح نارى بندقية آلية و10 طلقات من ذات العيار، وكمية من جوهر الهيروين المخدر، ومبالغ مالية، وهاتف محمول، والمتهم السيد. أ 40 عامًا " وشهرته ـ حريبي، والمتهم احمد. س 25 عامًا " وشهرته ـ اسلام حريبي " مقيمان سوق الجمعه – دائرة قسم ثان بحوزتهما بندقية خرطوش ماركة CobALt، و6 طلقات من ذات العيار، طبنجة وطلقة لذات العيار، ومبلغ مالي 12000 جنية، والمتهم. محمد. ح 20 عامًا عامل مقيم حى السلام ــ دائرة قسم ثان سبق اتهامه في 2 قضيه " بتهم " مخدرات بحوزته كمية من نبات الاستروكس المخدر، ومبلغ مالي 700 جنيه، وهاتف محمول.