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غدًا.. حفل توقيع "يوميات رسام متجول" لرسام الكوميكس محمد وهبة ومحمد جمال

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 06:24 م
غدًا.. حفل توقيع يوميات رسام متجول لرسام الكوميكس محمد وهبة ومحمد جمال
يوميات رسام متجول
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أحمد رمضان متولي
 

تحتفل منصة كتبنا غدًا بإصدار كتاب "يوميات رسام متجول" لرسام الكوميكس "محمد وهبة" والكاتب والمؤلف الكبير "محمد جمال" وذلك في El Maqar Coworking Space ، الساعة السادسة مساءً.

 

الكتاب يجمع يوميات الفنان محمد وهبة من خلال تجوله في الشوارع والطرقات ليصور لنا المشهد بعين الفنان التي لاتغفل عن التفاصيل الدقيقة التي تضفي على الأشياء صغيرة لمسه جمالية رائعة، ويشاركه في هذا العمل الرائع الكاتب محمد جمال ليستكمل هذا الجمال الإبداعي بكتابة النص بأسلوبه الساحر.

 

محمد وهبة: فنان كوميكس من مواليد 1986، درس الفنون الجميلة وعرضت أعماله في العديد من الفعاليات بالقاهرة وموسكو وسويسرا، كما أقام معرض خاص به في معهد جوتة بالقاهرة، يقوم بتدريس فن الكوميكس في روش عمل بشكل دائم، ونشرت له عدة أعمال في مجلات كوميكس مصرية ويابانية، وصدر له كتاب "القاهرة" في 2015.

 

محمد جمال: رائد أعمال ومؤسس "كتبنا" حائز على جائزة MIT 2015 من أكبر مسابقات ريادة الأعمال في الشرق الأوسط، صدرت له له رواية "رولر كوستر" في 2017 ويكتب المقال بانتظام على عدة مواقع عربية منها ساسا بوست ومدى مصر وإضاءات، في مواضيع تشمل السينما والأدب وريادة الأعمال.

غدًا.. حفل توقيع "يوميات رسام متجول" لرسام الكوميكس محمد وهبة ومحمد جمال
غدًا.. حفل توقيع "يوميات رسام متجول" لرسام الكوميكس محمد وهبة ومحمد جمال
غدًا.. حفل توقيع "يوميات رسام متجول" لرسام الكوميكس محمد وهبة ومحمد جمال
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