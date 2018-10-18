محمد إبراهيم: الهجوم ضدي في الزمالك "مدبر"

يرى محمد إبراهيم لاعب فريق الزمالك أن حملة الهجوم عليه عقب مباراة سمنود الأخيرة ببطولة كأس مصر تعتبر "مدبرة" من قبل البعض والقيام بلجان إلكترونية عبر مواقع التواصل الإجتماعي لمحاولة إنتقاده من الناحية الفنية بشكل مستمر وتطفيشه من الفريق.









وكشف اللاعب لبعض زملائه في الفريق عن علمه بكل ما يدار من خلفه لكنه سيرد على الجميع داخل المستطيل الأخضر ، وأكد اللاعب أن الحكم عليه حاليًا سابق لأوانه وأنه يحتاج للمشاركة بشكل أساسي لفترة طويلة حتى يستعيد مستواه وفورمته المعهودة مطالبًا الجميع وقتها بالحكم على مستواه بشكل كامل وتحديد القرار سواء ببقائه أو رحيله عن الفريق.









واشار إبراهيم أن الهجوم عليه بهذا الشكل ليس أمرًا جديدًا ولكنه تعود عليه من فترة لأخرى بمحاولة تصيد الأخطاء له وإفتعال الأزمات لكنه يعتبر المرحلة الحالية تحدي له لإستعادة مستواه وحجز مقعده في التشكيلة الأساسية من ناحية بجانب الإستفادة من ثقة السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك والذي يعتبره ضمن أوراقه الأساسية.



