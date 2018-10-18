دبي تستضيف أكبر معرض للكتاب في العالم

حط معرض ضخم للكتاب، يسوق نفسه باعتباره أكبر معرض للكتب فى العالم، فى أول محطة له بالشرق الأوسط ليملأ قاعة ضخمة فى دبى بثلاثة ملايين كتاب تُعرض على مدار الساعة بأسعار مخفضة.

وانطلق معرض "بيج باد وولف" للكتاب فى كوالالمبور بماليزيا عام 2009، ومنذ ذلك الحين زار مدنا آسيوية منها جاكرتا ومانيلا وسيبو وكولومبو وبانكوك وتايبه. ويأمل منظمو المعرض أن يستقطب 300 ألف زائر خلال إقامته التى تستمر 11 يوما فى دبي.

وقال مؤسس المعرض أندرو ياب إنه يتوقع أن يغرى العدد الهائل من الكتب الزوار، وأضاف لـ"رويترز": "فى سوق ناضجة مثل دبي، ذلك سيتيح تنوعا للقراء".

وتقول الكاتبة الإماراتية روضة المري، التى يباع لها كتاب فى المعرض، إن مدينة مثل دبى تحتاج لمثل هذا الحدث للمساعدة فى تشجيع جيل التابلت (الكمبيوتر اللوحي) على القراءة.

وأضافت "نحتاج مثل هذه المعارض، تشجعنا للقراءة، تشجعنا نمسك كتاب.. نشم ريحته.. يكون أكثر.. يرجعنا لزمن حلو.. يدخلنا فى يعنى متاهات من القصص. نحتاجها أكيد. أى جيل يحتاجها".