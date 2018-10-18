محمود البنا لمشرف سيراميكا كليوباترا: أصلك مش متعود تاخد حقك

قال معتز البطاوي عضو مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا، والمشرف العام على الكرة بالنادي، إن فريقه يتعرض لمخطط ناجح من لجنة الحكام، لعرقلة مسيرة الفريق في دوري الدرجة الثانية، وإجهاض حلم الصعود إلى الدوري الممتاز.





وأضاف البطاوي في تصريحات صحفية إن الفريق يستحق ٣ ركلات جزاء صحيحة، بشهادة كل من شاهد المباراة والمحللين الذين تابعوا اللقاء، بالإضافة إلى طرد بسام أبو الحديد أفضل لاعبي الفريق، فقد حصل على إندار لحديثه مع الحكم وأخر لأنه سقط داخل منطقة جزاء المنافس للعرقلة، ولكن الحكم رأى أنه يتحايل عليه فطرده، البنا عاقبنا وطرد أفضل لاعبينا".





وكشف المشرف العام على الكرة الحوار الذي دار مع البنا عقب نهاية المباراة قائلا: "البنا عاب في زملائه الحكام، وألمح إلى أنهم جاملونا، كيف جاملونا وفريقنا ودع كأس مصر، وخسر في الجولة الماضية من الدوري بأخطاء تحكيمية واضحة، البنا غمز بعينه لي وقال (أصلك مش متعود تاخد حقك)، إنه ينفذ توجيهات واضحة".





وخسر سيراميكا كليوباترا أمام كوكاكولا بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما عصر اليوم، في الجولة السابعة من مسابقة دوري الدرجة الثانية، بعد أن قام محمود البنا بطرد بسام أبو الحديد في بداية الشوط الثاني، وأدى ذلك إلى تراجع الفريق للمركز الثالث برصيد ١٣ نقطة، وانفراد كوكاكولا والقناة بالصدارة بعد أن وصلا إلى ١٤ نقطة.



