قائمة الإسماعيلي لمواجهة بيراميدز بالدوري.. غدا
الخميس 18/أكتوبر/2018 - 06:12 مالفجر الرياضي
أعلن البرازيلي فييرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي قائمة فريقه لمباراة غدا أمام بيراميدز في الجولة الـ11 لبطولة الدوري الممتاز.
وجاءت
القائمة كالتالي:
حراسة
المرمى .. عصام الحضرى ، محمد فوزى
خط الدفاع
... طارق طه - علاء عبد العظيم - أحمد على - باهر المحمدى - محمود متولى - محمد مجدى.
خط الوسط
.. حسنى عبد ربه - عماد حمدى - عمر فتحى " سافيولا " - عمر الوحش - محمد
الضرف - محمد صادق - عبد الرحمن مجدى - لسعد الجزيرى .
خط الهجوم
... شكرى نجيب - كريستوفر ميندوجا.
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