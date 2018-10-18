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قائمة الإسماعيلي لمواجهة بيراميدز بالدوري.. غدا

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 06:12 م
قائمة الإسماعيلي لمواجهة بيراميدز بالدوري.. غدا
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الفجر الرياضي
 

أعلن البرازيلي فييرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي قائمة فريقه لمباراة غدا أمام بيراميدز في الجولة الـ11 لبطولة الدوري الممتاز.

 

 

وجاءت القائمة كالتالي:

 

حراسة المرمى .. عصام الحضرى ، محمد فوزى

 

خط الدفاع ... طارق طه - علاء عبد العظيم - أحمد على - باهر المحمدى - محمود متولى - محمد مجدى.

 

خط الوسط .. حسنى عبد ربه - عماد حمدى - عمر فتحى " سافيولا " - عمر الوحش - محمد الضرف - محمد صادق - عبد الرحمن مجدى - لسعد الجزيرى .

 

خط الهجوم ... شكرى نجيب - كريستوفر ميندوجا.

المزيد عن: كورة رياضة بيراميدز الإسماعيلي
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