جروس يجتمع بلاعبي الزمالك قبل مران اليوم



وطالب المدير الفني، اللاعبين بالتركيز في الفترة القادمة والمليئة بالمواجهات القوية بداية من مباراة الانتاج الحربي في كأس مصر يوم الثلاثاء ثم الاتحاد السكندري في البطولة العربية يوم ٢٧ من الشهر الحالى.



واستأنف الزمالك تدريباته عقب الراحة التى منحها جروس للاعبين لمدة 5 أيام استعدادا لمواجهة الإنتاج بالدور الـ 16 لكأس مصر.

بدأ السويسري كريستيان جروس المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مران الفريق اليوم بالاجتماع مع اللاعبين قبل انطلاق المران عقب العودة من فترة الراحة.