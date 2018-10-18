معرض وفيلم تسجيلي عن القدس فى ندوة ثقافية بالأوبرا.. الأحد

فى إطار النشاط الثقافى والفكرى لدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، يقام ندوه بعنوان "القدس لنا" فى السابعة مساء الأحد ٢١أكتوبر بالمسرح الصغير، يديرها الدكتور جمال الشاعر، بحضور السفير دياب اللوح سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية وبمشاركة كلا من الشيخ محمد حسين مفتى القدس والديار الفلسطينية، الأب إبراهيم فلتس مستشار حراسة الأراضي المقدسة، اللواء بلال النتشه الأمين العام للمؤتمر الشعبى الوطنى للقدس، الأستاذ يونس العمورى الوكيل التنفيذى للمؤتمر الشعبى للقدس والأستاذ حاتم عبد القادر وزير شئون القدس السابق، وذلك فى حوار يدور حول تاريخ مدينة القدس الذى يمتد لأكثر من ٥٠٠٠ عاما وباعتبارها مدينه مقدسة عند أتباع الديانات السماوية الثلاث فهى أولى القبلتين وثالث أقدس المدن بعد مكة والمدينة المنورة.

ويتخلل الندوة عرضا لفيلم تسجيلى عن معالم مدينه القدس الأثرية والدينية، كما يقام معرضا يضم العديد من الصور الفوتوغرافيه لمدينة القدس.