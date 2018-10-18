1.2 % تراجع فى قيمة الصادرات اليابانية

تراجع قيمة الصادرات في اليابان الى 59 مليار دولار خلال 22 شهرا

18 أكتوبر 2018 اخر تحديث: 08:13 AM عدد القراءات: 25

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تراجع قيمة الصادرات في اليابان الى 59 مليار دولار خلال 22 شهرا

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تراجع قيمة الصادرات في اليابان الى 59 مليار دولار خلال 22 شهرا

أظهر تقرير حكومي تراجع قيمة الصادرات في اليابان 2 .1 % على أساس سنوي لتصل إلى 7 .59 مليار دولار في سبتمبر مسجلة أول انخفاض خلال 22 شهرا.





وأدت الكوارث الطبيعية إلى إغلاق مطارات رئيسية وتعطيل سلاسل الإمداد في الأشهر القليلة الماضية.





وزادت الواردات بنسبة 7 % لتصل إلى 59 .6 تريليون ين، وهو ما أدى لتحقيق فائض تجاري قدره 6 .139 مليار ين، بحسب وكالة الانباء الالمانية.





كما تراجعت الصادرات إلى الصين، بواقع 7 .1 % لتصل إلى 26 .1 تريليون ين في أول انخفاض خلال سبعة أشهر، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 2 .4 % لتصل إلى 63 .1 تريليون ين.





وكان الإعصار جيبي ضرب غربي اليابان في الرابع من سبتمبر، مما أسفر عن وفاة 11 شخصا، وأدى إلى تعطيل النقل وإغلاق مطار كانساي الدولي.









وكان زلزال بقوة 7 .6 درجات على مقياس ريختر قد ضرب جزيرة هوكايدو شمالي البلاد في سبتمبر الماضي.